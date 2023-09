Gli ex campioni del Toro premiano Buongiorno con il Pallone Granata

I campioni che hanno fatto la storia del Torino incoronano il migliore giocatore granata del campionato 2022-2023. Il prescelto è Alessandro Buongiorno, vice capitano, difensore centrale che nella stagione scorsa ha affrontato e fermato i più forti attaccanti del campionato italiano, così da meritare la convocazione e il debutto nella nazionale maggiore.

Oltre che per le indubbie qualità tecniche e agonistiche, Buongiorno è stato scelto per le sue grandi doti umane e per il forte attaccamento ai valori granata dalla giuria presieduta da Claudio Sala e composta da 14 grandi campioni del Torino di diverse generazioni: tra i quali i “Gemelli del Gol” Paolo Pulici e Francesco Graziani; il Giaguaro Luciano Castellini; Gigi Lentini e Bobo Vieri; Silvano Benedetti e Antonino Asta.