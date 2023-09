Un doppio incidente manda in tilt il traffico sulla tangenziale: tre le persone ferite

Un doppio incidente manda in tilt il traffico sulla tangenziale

Doppio incidente nella mattinata di oggi, martedì 26 settembre, sulla tangenziale di Torino: il risultato è la circolazione paralizzata a seguito dell'accaduto.

Il primo sinistro a Santena

Il primo sinistro è avvenuto all'altezza di Santena, in direzione Milano, sulla tangenziale sud. 4 veicoli coinvolti, una persona ferita è stata condotta in codice verde all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Il secondo in Barriera Falchera

Il secondo incidente è avvenuto sulla strada che da Barriera Falchera porta sulla A4, sempre in direzione Milano. 3 i veicoli coinvolti in questo caso, con due feriti in codice verde al San Giovanni Bosco.