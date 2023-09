Villastellone, nel magazzino c'era un "bazar" di oggetti rubati: denunciato un uomo di 28 anni. Si cercano i proprietari

E' stato denunciato per ricettazione un uomo di 28 anni, dopo che una perquisizione effettuata dai carabinieri di Villastellone all'interno del suo magazzino ha scoperto la presenza di materiale rubato con un valore stimato di circa 70.000 euro. A stringere il cerchio intorno all'uomo sono state le indagini che i Carabinieri hanno condotto dopo le segnalazioni di numerosi furti nei Comuni alle porte di Torino.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato materiale edile, utensili, strumenti da lavoro, attrezzature per la costruzione, ma anche apparecchiature elettriche di valore, mazze da golf e bici elettriche. Tutto materiale che è risultato essere stato rubato in diverse occasioni nella provincia di Torino. La stima del valore complessivo del materiale sequestrato è di circa 70.000 euro. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.

Si cercano i proprietari