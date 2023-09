3 e 4 ottobre un convegno di studi per i 20 anni di Piemonte dal Vivo

Il 3 e 4 ottobre 2023, a Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare sceglie di celebrare il proprio ventennale coinvolgendo l'intero comparto teatrale in una due-giorni di riflessione condivisa sui temi del decentramento teatrale, della circuitazione artistica e del riequilibrio territoriale in Piemonte (e non solo), fra casi studio e tavole rotonde, testimonianze e performance, nel “tempo lungo” che dalla fine degli anni Sessanta si snoda fino all’era post-pandemica.

Il convegno di studi La scena (in) centrifuga, realizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, chiama a raccolta artisti, operatori, studiosi, critici e spettatori per confrontarsi su alcuni interrogativi e nodi focali, seguendo il flusso radiale che dal centro ha storicamente condotto alle periferie metropolitane, regionali e sociali. Edoardo Fadini, Giuliano Scabia, Luca Ronconi, Asti, Vignale, gli archivi teatrali, le nuove generazioni, la realtà digitale: sono soltanto alcuni dei nomi, dei temi e dei luoghi messi a fuoco all’interno del dibattito collettivo che animerà a Torino le sale del Circolo dei lettori prima e del Polo del 900 poi, tra storie, geografie, pratiche artistiche e politiche culturali. Chiude il simposio pubblico una doppia proposta performativa: nel pomeriggio del 4 ottobre, all’OFF TOPIC di Torino, il primo segmento della vetrina musicale Glocal Sound, nella cornice di _resetfestival; alle 20:45, invece, il debutto presso la Lavanderia a Vapore di Collegno di Insel, creazione del duo Panzetti/Ticconi per il cartellone di Torinodanza festival.

L’iniziativa, di vocazione transdisciplinare e dialettica, è coronamento del più vasto #PDVenti, articolato percorso di studio e di ricerca che ha accompagnato la Fondazione nel corso dell’intero 2023, inanellando numerose azioni collaterali, dalla serie di testimonianze orali relative alla storia teatrale piemontese accolta dal progetto ORMETE all’opera di valorizzazione delle sedi di spettacolo aderenti al Circuito, tramite il lancio di una sezione web dedicata, visite guidate con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, podcast di approfondimento ed esperienze immersive site-specific.

Partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, compilando questo form.

Segue programma che è disponibile e costantemente aggiornato sul sito di Piemonte dal Vivo.