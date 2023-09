Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 1° ottobre

"How to destroy your dance" (ph_Marco_Caselli_Nirmal)

MOSTRE ED EVENTI

TORINO SPIRITUALITA'

Fino al 1° ottobre

Sono il mistero del dopo e la memoria degli assenti a rendere enigmatica la fine; nella sua certezza è però possibile trovare il senso della presenza, di quel cammino che è la vita. Per la sua 19. edizione, Torino Spiritualità dedica cinque giorni «Agli assenti. Della morte ovvero della vita», un’opportunità per scrittori, pensatrici, filosofi, artisti e per il pubblico del festival di provare a riflettere sul nostro rapporto con la morte. Il festival, ideato e organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori, in programma inaugura domani mercoledì 27 settembre; fino a domenica 1 ottobre tra il Circolo dei lettori, teatri, cinema e luoghi della cultura di Torino, è un’occasione d’incontro con la nostra finitezza, tanto necessaria quanto “scomoda” e arricchente.

INFO: torinospiritualita.org

MARE FOURI MEET AND GREET

Domenica 1° ottobre

Saranno presenti gli attori Alessandro Orrei (Mimmo) e Giovanna Sannino (Carmela) al Meet & Greet a San Mauro Torinese. La terza stagione di "Mare Fuori" ha bruciato in pochi giorni ogni record su Rai Play con oltre 8 milioni di visualizzazioni nelle sole prime 24 ore confermandosi come una delle produzioni seriali più importanti del panorama italiano e non solo. I dati digitali evidenziano, inoltre, come a determinare il successo della serie Tv siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su Rai Play ha infatti meno di 25 anni. Sono state più di trecentomila le nuove iscrizioni a Rai Play in un giorno, che grazie a Mare fuori triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti. Per la sola prima puntata oltre un milione i device collegati durante il corso della giornata. Dal lancio, il primo febbraio, il titolo ha totalizzato più di 90 milioni di visualizzazioni su Rai Play. Tutto ciò è coronato dal fatto che prossimamente uscirà la quarta stagione. L'evento di meet and greet si terrà al Centro Commerciale Panorama, a San Mauro Torinese. L’evento inizierà alle ore 15 e sarà l’occasione perfetta per incontrare gratuitamente i protagonisti della serie.

INFO: https://www.wobindaproduzioni.com/





CONCERTI

UKULELE TURIN ORCHESTRA

Giovedì 28 settembre ore 21

Apre la nuova stagione live con Ukulele Turin Orchestra. Si parte con un cover in chiave esotica. Il concerto, in programma alle ore 21 a ingresso libero, sarà da Dash. Cocktail bar & Street food. La Ukulele Turin Orchestra nasce nel 2013 dall'unione di diversi musicisti dell'ambito torinese. Da subito desta attenzione e viene ingaggiata da Eugenio Finardi per l'apertura della data torinese del tour italiano. Hanno da poche settimane pubblicato il secondo CD "We are U.T.O" con la collaborazione di 14 artisti, chiamati per impreziosire le 15 tracce che, inevitabilmente, desteranno ammirazione o sgomento per le imprevedibili interpretazioni di mostri sacri come Pink Floyd, Bowie, Ramones e molti altri ripensando tutti i generi musicali.

INFO: info@dashkitchen.it

LIRICA

LA JUIVE

Martedì 26 settembre ore 15, Giovedì 28 settembre ore 20 e Domenica 1° ottobre ore 15

Passioni che bruciano e sentimenti assoluti sono gli ingredienti della grand-opéra di Halévy, diretta da Daniel Oren, che apre la stagione del Teatro Regio. Una scelta coraggiosa, con un titolo poco conosciuto dal grande pubblico e rappresentato l'ultima volta a Torino ben 150 anni fa. Ma anche uno spettacolo attesissimo, con una drammaturgia esaltante e una musica che si annuncia potente e indimenticabile. Il tutto condito dall'allestimento monumentale e imponente firmato da Stefano Poda.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





DANZA

UKIYO-E / TORINODANZA FESTIVAL

Venerdì 29 e Sabato 30 settembre ore 20.45

Il coreografo Sidi Larbi Cherkaoui, figura di spicco della scena belga della danza contemporanea, torna quest’anno a Torino insieme al Ballet du Grand Théâtre de Genève, di cui ha assunto la direzione dallo scorso anno, e presenta il suo spettacolo dove propone i suoi più recenti moduli creativi, composti di movimenti fluttuanti che sembrano infiniti, in cui i danzatori si muovono senza quasi soluzione di continuità sul palco.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzaestival.it

IN A LANDSCAPE / HOW TO DESTROY YOUR DANCE

Venerdì 29 e Sabato 30 settembre ore 19.30

Dittico di spettacoli di CollettivO CineticO: il primo è firmato da Alessandro Sciarroni, il secondo da Francesca Pennini. "In a landscape" gioca sull'ostinazione della ripetizione. In questo caso l’hula hoop che impegna i performer di CollettivO CineticO in un rito che sfiora la trance. "How to destroy your dance" è una costruzione seria in forma di gioco: un gioco a sfidarsi fisicamente ed emotivamente, a mettere alla prova le proprie capacita e resistenza, mescolando con sapienza forza, leggerezza ed ironia.

INFO: Fonderie Limone sala Piccola, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzaestival.it





TEATRO

NICE FESTIVAL MONCALIERI

Lunedì 25 e Martedì 26 settembre

Lunedì 25 alle 18 Binario Zero dell'Accademia Cirko Vertigo, una nuova produzione realizzata partendo dalle letture dei più famosi testi di Italo Calvino, delicata e onirica, che porta in scena le avventure di quattro viaggiatrici: ognuna di loro ha con sé una valigia che nasconde una storia. Equilibrismo, danza e acrodanza, teatro e lollipop le tecniche utilizzate. Sempre lunedì ma alle 19 la compagnia Ambaradan porta lo spettacolo Circo Bazzoni: protagonista è Aristide Bazzoni che è arrivato in città per presentare un bislacco caravanserraglio di acrobazie e giocolerie.

Martedì 26 alle 18 la performer italo-greca Irene Michailidis della Compagnia Théâtre Du Troisième Étage apre al pubblico il primo studio della sua nuova creazione "Odissea - nel Pollaio". La kermesse chiude con uno degli spettacoli più attesi della manifestazione: "Vertigo Galà", alle 20. In scena i numeri dei migliori acrobati e danzatori della Fondazione Cirko Vertigo. Presenta l’attrice comica Luisella Tamietto.

INFO: Palaexpo Moncalieri, www.blucinque.it

NON MI SERVE NIENTE

Martedì 26 settembre ore 21

Manlio Marinelli ci offre un testo che percorre il pensiero di Karl Marx - nello specifico quello delle sue Opere filosofiche giovanili- sulle trame di un polilogo che scandaglia l’umanità alienata e silenziosamente dolente della società contemporanea cosiddetta liquida ma, al contrario, un pantano opprimente dentro cui si gioca la più formidabile macelleria esistenziale degli ultimi cinquant’anni. Nuova produzione del Libero di Palermo. Con Antonella Delli Gatti e regia di Luca Mazzone.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, www.torinospettacoli.com