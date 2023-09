Clochard e poveri, a Torino un bus attrezzato per trovare in "strada" medici e assistenza legale/sociale

A Torino arriva un bus completamente attrezzato dove i senzatetto potranno ricevere per "strada" cure mediche , ma anche assistenza legale e sociale. La Giunta Comunale questa mattina, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli , ha approvato una delibera per potenziare i servizi di primo contatto con i clochard.

"Andiamo incontro ai fragili"

"Chi vive in condizioni di marginalità è più esposto al cronicizzarsi di situazioni cliniche patologiche che portano la persona in un percorso di progressiva emarginazione", spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Jacopo Rosatelli. "Attraverso questo presidio mobile - aggiunge - vogliamo andare incontro a quelle persone fragili che fanno più fatica ad accedere ai servizi sociosanitari e che per questo rischiano di restare inascoltate e non vedere garantito il diritto alla salute".