Caro affitti universitari, Sarno (Pd): "Necessario convocare il tavolo con regolarità"

Si è tenuto questa mattina un incontro presso il presidio studentesco al Campus Luigi Einaudi per ascoltare le istanze dei rappresentanti di UDU e GD Torino uniti per far fronte al problema del caro affitti universitario. L’obiettivo è quello di promuovere una riconvocazione del tavolo con associazioni universitarie e rappresentanti della Regione per discutere di caro affitti e concretizzare le proposte già esposte.

Il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno, ha affermato: “Il tavolo precedentemente convocato, in seguito all’approvazione all’unanimità del mio o.d.g., era stato in grado di creare uno spazio di discussione fondamentale con i diretti interessati per l’avanzamento di proposte bottom - up. Vista l’importanza del tema ci saremmo aspettati che, dopo la pausa estiva, avvenisse una riconvocazione del tavolo da parte dell’Assessore Chiorino”.

“Sarò felice di spendermi nuovamente per sollecitare un ulteriore incontro – ha aggiunto Sarno – che abbia come obiettivo una netta riduzione delle tasse per i proprietari che locano alloggi agli studenti ”.

“Parallelamente – conclude il Consigliere regionale - è necessario focalizzare l’attenzione sulla possibilità di sfruttare al meglio le risorse per riqualificare spazi inagibili e metterli a disposizione degli studenti. Difendere il diritto allo studio è anche questo: si tratta di un investimento a lungo termine”.

“Secondo l’ultimo report sul diritto allo studio universitario del ministero dell’Università e della ricerca – affermano il segretario regionale PD Domenico Rossi e il membro della segreteria regionale PD Enzo Lavolta - l’offerta pubblica dei posti letto nelle residenze non fornisce risposte adeguate e soddisfa appena il 5% della domanda.

Sempre più alti i canoni di locazione nel mercato privato. Un buon motivo per ascoltare le istanze delle studentesse e degli studenti fuori sede che anche qui a Torino da giorni in segno di protesta dormono in tende campeggiate al Campus universitario. Un ulteriore stimolo per continuare a monitorare il corretto impiego delle risorse del PNRR da parte della Regione Piemonte per la realizzazione di nuovi posti letto. Non accetteremo scuse e rinvii.

È necessario che la Regione stipuli convenzioni per l'affitto di stabili da adibire subito a residenze universitarie e promuova una regolamentazione del mercato dei privati. Il diritto alla casa è il primo passo per tutelare anche il diritto allo studio”.