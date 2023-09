Trofarello, respinto il ricorso di due mamme: "Non possono essere entrambe madri"

Antonella e Claudia non potranno essere entrambe madri dei loro figli. A deciderlo è stata la Corte d’Appello che le ha anche condannate al pagamento delle spese legali (4.800 euro).

Le due donne, 41 e 33 anni, avevano chiesto il riconoscimento legale, per entrambe, della maternità dei due gemelli che avevano concepito in Spagna attraverso la fecondazione eterologa. Il Comune di Trofarello, loro residenza, aveva negato loro la registrazione delle nascite, nonostante le donne fossero unite civilmente dal 2021.

Il loro reclamo è finito oggi con il rigetto da parte dei giudici, che hanno così confermato la sentenza di primo grado: le due madri non hanno diritto a essere riconosciute come tali nell’atto di nascita, visto che la fecondazione assistita è vietata per due persone dello stesso sesso. La Corte d'Appello ha spiegato che, per essere tutelata, "l'altra mamma" dovrà adottare i bambini.