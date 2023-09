Alle Ogr Torino, nasce il concorso Impulse per la ricerca di idee innovative nel settore audio

L'Audio come occasione di crescita tecnologica, di esperienze digitali innovative e di opportunità di lavoro. Con queste premesse nasce IMPULSE, il percorso di Venture Building che intende stimolare e potenziare idee innovative nel settore dell’Audio e della Content Creation e che premierà il progetto più interessante con l’accesso ad un percorso di Venture Building a cura di Feat. Ventures.



IMPULSE è un progetto delle OGR Torino e The Goodness Factory, Feat. Ventures è partner operativo, _resetfestival, 2i3T e Music Innovation Hub sono ecosystem partner.



Un viaggio inedito che parte da Torino e si concentra sui nuovi confini della produzione di contenuti audio, sul rapporto con il pubblico e l’evoluzione tecnologica, confrontandosi direttamente con un cambiamento di paradigma che riguarda tutta la filiera. .



Dal 30 settembre al 1 ottobre - proprio nei due giorni che precedono la XV edizione di _resetfestival - IMPULSE esplorerà le nuove frontiere della produzione e del consumo dell'audio nel mondo digitalmente connesso di oggi. Indagherà come queste tendenze plasmano il futuro dell’audio e il mercato, alla ricerca di nuovi ruoli per creators che oggi si trovano immersi in questo panorama in continua evoluzione.



Oltre 50 progetti sono stati già inviati per partecipare al challenge day, progetti pronti a sfidarsi sui 4 punti principali della chiamata:

1- Sostenere i creators e consentire la valorizzazione e la migliore monetizzazione dei loro contenuti

2- Interazione con il pubblico e diritti sui contenuti

3- Supportare i creators nel raggiungimento di nicchie di pubblico specifiche

4- Interpretare il futuro dell'IA e della creatività umana



Una occasione davvero unica per i 40 partecipanti che sono stati selezionati, gli 8 gruppi di ricerca avranno infatti l'opportunità di lavorare a stretto contatto con tutti i partner progettuali, Fabio Sferruzzi - Feat, Matteo Gallo - Feat, Pietro Valfrè - Feat, Paolo Sponza - 2i3T, Anna Zo - MIH, Matteo Pessione - OGR, Daniele Citriniti - The Goodness Factory supporteranno il lavoro di gruppo affiancando i team nello sviluppo dell'idea imprenditoriale selezionata.

Inoltre alcuni mentor, consulenti/<wbr style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; "></wbr>esperti di tematiche verticali relative alle challenge proposte, dalla programmazione, a finance and control, alla content creation & AI, supporteranno le giovani menti creative dedicando loro tempo e condividendo preziose strategie.

E chiaramente saranno presenti anche due advisor d'eccezione che fungeranno da consiglieri, e esprimeranno il loro giudizio sulle idee imprenditoriali presentate: Luca Seminerio e Alberto Rubiati



I mentor di questa prima edizione di Impulse saranno: Alessandra Mariani (topic: supporting and enabling monetisation for Creators), Andrea Castiglione (topic: AI & content creation), Mirko De Feo (topic: growth - go to market), Giacomo Pellegrini (topic: supporting and enabling monetisation for Creators), Raffaele Battaglini (topic: finance & control), Federica Fugiglando (topic: legal), Marco Mazzaglia (topic: gamification, digital product development).

Per info: https://ogrtorino.it/events/impulse-future-of-audio-creators