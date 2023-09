Abilmente Torino: apre la fiera della creatività e del fai da te

Centinaia di corsi e laboratori con i crafter più amati d’Italia, tante attività per tutta la famiglia e oltre 140 brand espositori per una creatività fai da te che abbraccia l’arte e la solidarietà. Inizia domani a Lingotto Fiere l’edizione autunnale di Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di IEG - Italian Exhibition Group che da domani, giovedì 28 settembre, e fino a domenica 1 ottobre porta sotto la Mole la grande festa per la community italiana del Do It Yourself.

MOSTRE D’ARTE E PROGETTI SOLIDALI

Ad Abilmente Torino fili e tessuti diventano opere d’arte con l’opera collettiva dell’associazione Sul Filo dell’Arte, che rende omaggio a Jeff Koons, artista statunitense dello stile Neo-Pop noto per le sue opere dal gusto kitsch: le sue sculture a forma di cagnolini-balloon sono state riprodotte all’uncinetto con la tecnica dell’amigurumi. In fiera anche “Artyellowoman” di Picknitartcafe aps Trieste in collaborazione con Endometriosi FVG: un giardino verticale con un migliaio di rose gialle all’uncinetto, nato dal lavoro di donne per sostenere altre donne e per porre l’attenzione alla lotta all’endometriosi. E per rimanere in tema di iniziative solidali, ad Abilmente ci sarà anche Cuore di Maglia, associazione torinese che da più di dieci anni crea abiti e copertine fatti a mano ai reparti di terapia intensiva neonatale.

AGO E FILO, FANTASIA E TRADIZIONE

Chi vuole imparare tutti i trucchi per creare abiti e accessori con la macchina da cucire può prenotare una lezione con le creative di Cucito su di Te, l’area speciale dedicata alla moda sartoriale homemade. Qui si potrà scoprire come personalizzare tessuti di recupero e abiti di seconda mano, creare pezzi unici per l’infanzia esplorare diversi tipi di ricamo, linografie e lavorazioni al telaio. La community del DIY potrà scoprire anche le antiche tradizioni piemontesi: CNA Torino, in collaborazione con la Città di Lanzo Torinese, vuole far conoscere al pubblico di Abilmente l'antica arte popolana Lanzese, una lavorazione all'uncinetto di fiori, foglie e altri elementi naturali applicati su tessuto per realizzare articoli per la casa e per l'abbigliamento.

A LEZIONE DI CREATIVITÀ

Sono davvero tanti i corsi proposti dal Salone delle Idee Creative: dall’intreccio della carta al restyling di mobili, dal macramè alle sculture di pasta polimerica, il pubblico di Abilmente potrà carpire i segreti delle tecniche più disparate. E per i più piccoli, tante occasioni di divertimento tra le letture animate della Libreria Le Altalene e i corsi per creare portachiavi e tovagliette americane, pupazzi, mosaici e decorazioni natalizie. Il calendario aggiornato dei corsi è disponibile sul sito https://www.abilmente.org/it/<wbr></wbr>torino/corsi.