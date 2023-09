Moncalieri, fermo su un binario morto il progetto del nuovo parcheggio della stazione

L'obiettivo era quello di un profondo restyling per rimettere a nuovo il parcheggio della stazione. Il Comune di Moncalieri, nel novembre del 2022, aveva stilato un progetto che prevedeva un investimento di circa 350 mila euro, consegnandolo poi a Rfi per avere l'ok per dare il via ai lavori.

Tutto fermo da quasi un anno

A quasi un anno di distanza, però, tutto è ancora fermo: la società ferroviaria, infatti, non ha ancora risposto, in compenso però ha chiesto all'Amministrazione prima 250 euro e poi 929 a titolo di acconto e saldo, proprio per espletare la pratica di istruttoria per dare il proprio assenso.

Un classico esempio di come in Italia i tempi lunghi della burocrazia possano bloccare ogni caso. E intanto il progetto è fermo su un binario morto.