A 17 anni alle prese con una malattia rara, partita la raccolta fondi per aiutare Rebecca

La storia di Rebecca ha toccato profondamente la comunità di Forno e non solo: una ragazza di soli 17 anni con una malattia rara, la malformazione di Chiari 1, una sindrome da ipotensione liquorale, che ha alle spalle otto anni di ricoveri e 14 interventi neurochirurgici negli Stati Uniti e in Germania.

“Nel Maggio del 2020 dopo l’ultimo intervento, lo stato di salute di Rebecca sembrava migliorare di giorno in giorno, poi purtroppo dalla metà di febbraio 2022 la situazione ha ripreso a peggiorare. A giugno 2023 è stata ricoverata in una clinica in Spagna, purtroppo senza ottenere miglioramenti fino allo stato attuale”. Spiega il Presidente dell'Associazione Noi Ci Siamo Onlus, Luigino Querio Gianetto, su GoFundMe dove ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le onerose spese mediche.

“La famiglia di Rebecca dopo aver affrontato con i propri risparmi circa 240mila euro le spese necessarie per gli interventi e le terapie sopra citati si trova in grande difficoltà a sostenere ulteriori costi, per far fronte alle sempre più indispensabili terapie e visite specialistiche. Per questo motivo, in collaborazione con la nostra associazione la famiglia di Rebecca, ha deciso di creare un fondo per sostenere questo importante e oneroso impegno” spiegano dall’Associazione.

“Si tratta di un gesto di grande generosità e solidarietà che può fare davvero la differenza nella vita di questa giovane ragazza e della sua famiglia. La somma raccolta verrà utilizzata per l'acquisto dei costosissimi farmaci, visite specialistiche ed eventuali ricoveri per tentare di alleviare un poco le sofferenze di Rebecca”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/insieme-x-rebecca