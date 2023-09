Ambiente, diritti e benessere: più offerte alle scuole torinesi con "Crescere in Città 2023/2024"

Crescono le proposte di "Crescere in Città 2023/2024", le offerte formative ed educative per le scuole torinesi del Comune e di Iter. Gli insegnanti possono infatti scegliere tra oltre 1.312 attività, 300 in più delle mille dello scorso anno, per la maggior parte gratuite, rivolte ad ogni fascia di età da 0 anni all'età adulta.

A giocare la parte del leone sono le associazioni e le Onlus, che offrono 709 progetti. A seguire il Comune (192) e i musei e le altre istituzioni culturali (119).

3.400 prenotazioni

Le iscrizioni si sono aperte mercoledì 13 settembre, ma le scuole hanno ancora tempo fino a giovedì 9 ottobre per scegliere le varie attività che inizieranno a fine ottobre. Ad oggi sono state registrate circa 3.400 prenotazioni, ma ancora più di dieci giorni a disposizioni si dovrebbero superare le 4mila del 2022/2023.

Attività al CTE

"Quest'anno il catalogo - spiega l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - è diviso sette aree tematiche: sostenibilità ambientale, linguaggi espressivi, conoscere la città e la tutela del patrimonio, discipline STEM e cittadinanza digitale, benessere e salute, cultura ludica, Costituzione, Diritti". "Tra le novità - aggiunge - c'è il Centro delle Tecnologie Emergenti, che offre attività gratis".

"Uno dei settori più apprezzati - ha proseguito - è quello delle Polizia Municipale, che offre attività ad esempio sui rischi del web. Tutte le iniziative contribuiscono a rafforzare la rete che collega le istituzioni scolastiche ai territori, creando occasioni di incontro proficuo in un'ottica in cui la scuola diventa il fulcro di tutta la comunità".

Laboratori gratis per le famiglie