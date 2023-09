L'estate è finita ma il bel tempo non ci abbandona: sarà un altro weekend di sole nel Torinese

Il bel tempo non ci vuole abbandonare: sarà un altro weekend di sole nel Torinese

L'alta pressione sembra non volerci abbandonare, prolungando ancora il periodo tardo estivo e concedendo solo a tratti spazio a perturbazioni e piogge. Anche questo fine settimana vedrà prevalere caldo e bel tempo.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a martedì 3 ottobre

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per via di nubi alte e velature, anche se data la stabilità atmosferica saranno possibili le prime nebbie al mattino sulle aree di pianura più depresse.

Le temperature saranno ancora abbondantemente sopra la media del periodo, regalando un altro scorcio di tarda estate. Le massime potranno arrivare fino a 28/29 °C tra sabato e lunedì, e le minime saliranno fino 18/19 °C,

Venti pressoché assenti o deboli variabili, condizione che favorirà un accumulo di inquinanti.

Da mercoledì 4 ottobre

La pressione tenderà ad abbassarsi, ma non cambierà ancora molto a livello di fenomenologia se non per un aumento delle nubi, mentre le temperature tenderanno a calare ma rimanendo ancora oltre la media.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino