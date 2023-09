Gianna Gancia (Lega): "Treno Cuneo-Ventimiglia-Nizza sia in assi strategici ferroviari europei"

"Ho depositato un atto che impegna l'Europa a rispondere alla richiesta dell'Italia di inserire la linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza tra gli assi strategici ferroviari nella rete europea TENT-T e nel sistema integrato europeo dei trasporti.

A un anno dalla formalizzazione da parte dell'Italia nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, vogliamo sapere dalla Commissione europea quale sia la sua posizione. Con il tunnel di Tenda chiuso da due anni, i cittadini e le imprese italiane ed europee non possono più permettersi di aspettare. Mentre si parla tanto del Green Deal, abbiamo l'opportunità tangibile di fare una scelta ecologica attraverso una linea ferroviaria storica e sostenibile.

Una linea che non può che essere internazionale per essere rilanciata, modernizzata e resa efficiente per il trasporto di viaggiatori e turisti, ora più che mai con la chiusura del Tenda.

Una scelta, quindi, che fa bene all'ambiente e all'economia, nei fatti e non soltanto a parole".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.