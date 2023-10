Barriera di Milano, trentaduenne arrestato per rapina

È accaduto giovedì sera, durante uno dei servizi di pattugliamento per il controllo del territorio messi in campo dalla Polizia Locale che negli ultimi mesi, unitamente alle altre forze dell’ordine, ha ulteriormente intensificato la sorveglianza nel quartiere Barriera di Milano.

All’incrocio tra le vie Clementi e Ternengo, gli agenti hanno incrociato sulla loro strada un uomo in fuga, armato di coltello con una lama di venti centimetri e con il volto coperto da un passamontagna.

Senza esitazioni gli uomini del Comando Territoriale VI si sono lanciati all’inseguimento e, in pochi minuti, grazie anche all’intervento dei colleghi del Reparto Operativo Speciale presenti sul territorio, sono riusciti a bloccarlo in prossimità dei giardini Saragat.

L’uomo, un trentaduenne pluripregiudicato di nazionalità italiana con numerosi precedenti per spaccio e rapina, è stato portato al Comando di via Bologna e, poco dopo, il magistrato di turno ne ha disposto l’arresto e il conseguente accompagnamento nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto abusivo d’arma.

L’uomo è stato trovato in possesso di 1.000 euro sottratti nell’esercizio commerciale ove era stata consumata la rapina e di una piccola quantità di sostanza stupefacente (crack) per la quale è stato sanzionato e segnalato in Prefettura.