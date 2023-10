Ceneri dei defunti, i Radicali: "Anche Torino le faccia disperdere nei fiumi e nei parchi"

Il gruppo di +Europa e Radicali Italiani, da sempre sensibile ai temi legati al fine vita, lancia la proposta di istituire un registro per le cremazioni, per poter avere uno strumento che difenda la propria scelta di fronte allo Stato.

Nella stessa delibera si fa richiesta anche di consentire di facilitare la dispersione delle proprie ceneri all'aperto e in aree naturali. "La questione va avanti da 10 anni, in Italia c'è la possibilità di disperdere le ceneri mortuarie in luoghi naturali ed è compito della Regione e del Comune indicare le aree idonee - ha dichiarato il primo firmatario della delibera, il capogruppo Silvio Viale - I torinesi oggi non hanno la possibilità di disperdere le ceneri in natura, nonostante la città abbia delle aree, ad esempio lungo i fiumi o nei parchi, assolutamente idonee a questa pratica".

Viale: "Il Comune deve garantire ciò che prevedono le leggi nazionali"