A Torino gli studenti in corteo contro Meloni: “Non sei la benvenuta”. Corse e lancio di uova contro la polizia nel centro città

“Giorgia Meloni, non sei la benvenuta”. È chiaro il messaggio che si leva di fronte a Palazzo Nuovo, dove un centinaio di studenti si sono ritrovati per dare vita a un corteo contro la presenza del primo ministro, a Torino per partecipare a L’Italia delle Regioni.



Il centro cittadino è blindato, con la polizia che blocca gli accessi a via Po e via Verdi: l’obiettivo è non permettere ai manifestanti di avvicinarsi al Teatro Carignano, dove verso mezzogiorno è attesa Meloni. “Giorgia non ti vogliamo” urlano gli studenti, che hanno portato anche una tenda, simbolo delle proteste studentesche. "La casa è un diritto, l’affitto è una rapina: Governo Meloni ghigliottina".