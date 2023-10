Alla scoperta dell'Inferno di Dante con il Festival del Metaverso di Torino

Un'immersione nell'Inferno di Dante Alighieri. Sarà questa una delle esperienze che si potrà provare alla 2° edizione del Festival del Metaverso di Torino, in programma il prossimo 10 ottobre alla Nuvola Lavazza. Un evento promossi dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tra i temi al centro dell'iniziativa il metaverso nello sport, tutela dell'ambiente, nello sport e salute.

Gli ospiti

All'evento, come ha spiegato il Presidente dell'ANGI Gabriele Ferrari, saranno presenti più di 60 speaker. Tra di loro il componente del garante della Privacy Guido Scorza che affronterà il tema della sicurezza dei dati, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, il direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza, il direttore di Innovazione e Sviluppo Enea Alessandro Coppola ed il Segretario del Cnel Francesco Tufforelli.

Ad intervenire anche Manila Di Giovanni che ha creato il Principato di Monaco nel metaverso e Marco Ramilli, oggi Ceo di Yoroi del gruppo Tinexta ed in passato membro dello staff security dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. "Verranno presentati i dati della ricerca sul Metaverso in collaborazione con Lab21.01. Sarà un momento di confronto e dialogo tra innovatori ed istituzioni italiani ed europee" ha chiosato Ferrari.

I commenti

“Le tecnologie emergenti – ha sottolineato l’assessore alla Transizione Digitale Chiara Foglietta - rappresentano una sfida appassionante: vanno guidate e governate al meglio per massimizzare le opportunità ed i benefici, minimizzando i rischi”. “Il CSI – ha spiegato Anna Cavallo, Direttore della Trasformazione Digitale CSI Piemonte – utilizza le tecnologie più all’avanguardia per trasformare e innovare la pubblica amministrazione. Quest’anno vogliamo potenziare nuove soluzioni con l’intelligenza artificiale, una tecnologia che può offrire grandi benefici anche per il settore pubblico”.