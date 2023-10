Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 8 ottobre

MOSTRE ED EVENTI

PORTICI DI CARTA

Sabato 7 e domenica 8 ottobre

A Milan Kundera sarà dedicata la nuova edizione di Portici Di Carta. Lo scrittore ceco naturalizzato francese, scomparso l’11 luglio, autore di libri, come L'insostenibile leggerezza dell'essere, Lo scherzo, Il valzer degli addii sarà protagonista della sedicesima edizione della rassegna libraria che trasforma il centro città in una libreria a cielo aperto. Due chilometri di portici, da via Roma fino in piazza San Carlo, che sabato 7 e domenica 8 ottobre saranno di nuovo animati da oltre 63 librerie torinesi, fra indipendenti, di catena, remainders, antiquarie e bouquinistes, 68 case editrici e 49 espositori “Il libro ritrovato” (libri antichi e fuori catalogo).

INFO: www.salonelibro.it

http://www.salonelibro.it/

JOB FILM DAYS

Fino all'8 ottobre

La sicurezza, oggi più che mai dopo la strage di Brandizzo, ma anche i nuovi strumenti e i nuovi ambiti di lavoro, sono tra i temi affrontati dalla nuova edizione del Job Film Days.La rassegna cinematografica, giunta alla quarta edizione, allarga quest’anno lo sguardo sul panorama internazionale e accoglie opere da diverse parti del mondo, dove il filo comune è sempre una doppia lotta: per i diritti del lavoro, per i diritti grazie al lavoro. La manifestazione vede nel 2023 giunge a quota 61 partner, mai così tanti, e si terrà dal 3 all’8 ottobre 2023.Tre cinema già coinvolti lo scorso anno, Cinema Massimo, Cinema Centrale Arthouse e Cinema Greenwich Village in cui si svolgerà la rassegna.Il focus di quest’anno sarà dedicato all’Africa subsahariana, con quattro co-produzioni che raccontano le lotte per i diritti e per il lavoro dalle zone a sud del Sahara. Le sale ospiteranno poi dibattiti, incontri ed eventi speciali.

INFO: filmfreeway.com/JobFilmDays



CARTE IN DIMORA

Sabato 7 ottobre

Viaggiare idealmente nelle pieghe del passato per conoscere meglio il nostro presente. È in questo spirito che si rinnova l’appuntamento con “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, ultima nata fra le attività che l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) promuove durante l’anno per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico e culturale del Paese. La giornata all’insegna di scritti e manoscritti, preziosi incartamenti, ricordi di famiglia e personalità che hanno contribuito a tessere la storia, l’economia e l’imprenditoria italiana è prologo di “Domeniche di Carta” (in programma domenica 8 ottobre), promossa dal Ministero della Cultura, che da diversi anni organizza l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato.

INFO: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/article/409537/adesione-carte-in-dimora-7-ottobre-2023/?lan=it&tab=9349

TOMMASO PARADISO

Martedì 3 ottobre ore 18

Prosegue a Torino il giro nei pub per ascoltare insieme a Tommaso Paradiso il nuovo album "Sensazione Stupenda", fuori il 6 ottobre 2023. Ingresso garantito a chi ha preordinato CD o vinile autografato e selezionato la città L’incontro nei pub è un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario di Tommaso Paradiso, riservata a chi ha effettuato il pre-order del nuovo album: un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale. Tommaso Paradiso tornerà poi a Torino, mercoledì 6 dicembre al Pala Alpitour, per l’ultima tappa del tour nei palazzetti TOMMY 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

INFO: www.vivoconcerti.com



ARTE ALLE CORTI

Dal 5 ottobre al 6 gennaio

Torna l’evento di arte contemporanea che svela e fa rivivere le più belle corti della città di Torino. Le corti e i giardini dei palazzi storici torinesi, dal Barocco fino al Novecento, divengono scrigni aperti all’arte contemporanea e al pubblico, in un dialogo che promuove l’arte di oggi e fa rileggere gli scenari passati sotto una nuova luce.

INFO: https://www.facebook.com/arteallecorti/?locale=it_IT

CASTELLI APERTI

Domenica 8 ottobre

Un autunno pieno di appuntamenti per Castelli Aperti, la rassegna che permette di scoprire le più belle dimore storiche, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte. Luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere domenica 8 ottobre.

INFO: https://castelliaperti.it/it/

AI GENERATIVA: COME CI CAMBIERA?

Dal 5 ottobre al 16 novembre

Prende il via il ciclo di incontri “AI generativa: come ci cambierà?”: quattro dialoghi che si terranno al Circolo dei lettori di Torino (il 5, 18 e 31 ottobre e il 16 novembre) per far luce sui meccanismi estremamente complessi scatenati dall’Intelligenza Artificiale, ormai parte della nostra vita quotidiana, e che hanno “generato” nuovi scenari nella società. Ideati dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto di Public Engagement AI Aware, dalla Fondazione Circolo dei lettori e dalla Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale, i talk, che coinvolgono i profili più variegati - giornalisti, divulgatori, curatori museali, informatici, filosofi… - vogliono provare a riflettere, senza pregiudizi né illusioni, su questo cammino ancora agli inizi a cui l’Intelligenza Artificiale, vista ora come preludio all’apocalisse, ora come panacea universale, ci pone di fronte.

INFO: https://www.circololettori.it/?gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSHn1Z2z4Kc0bbS1OrNQ41pxMChZY-IEYFShGsvLKhyXYfb6XuUfGi8aAp9KEALw_wcB





CONCERTI

NUOVA STAGIONE AL FOLKCLUB

Dal 6 ottobre al 21 dicembre

Con l’inizio di ottobre il FolkClub presenta la sua XXXV stagione. Un traguardo importante per il piccolo locale di Via Perrone, tempio torinese della musica d’autore, del jazz e del folk contemporaneo, spazio intimo e unico dove molti nomi italiani e internazionali scelgono di proporre i loro progetti speciali, gli ultimi dischi, le collaborazioni più fuori dagli schemi. Un luogo, insomma, dove la musica trova una dimensione lontana dalle regole del mercato eppure vicinissima alla passione dei tantissimi che ritrovano al FolkClub un’esperienza di condivisione e bellezza. Come ormai di tradizione nelle ultime stagioni la direzione artistica e organizzativa di Paolo Lucà sceglie di presentare puntualmente la prima parte della stagione, per poi confermare con l’anno nuovo le anticipazioni della seconda parte.Saranno 14 i concerti che renderanno unica una stagione da festeggiare. La stagione si presenta, il 6 e 7 ottobre, con un concerto importante che apre a una consistente presenza di grandi autori italiani: I Dinosauri.

INFO: https://www.folkclub.it/it/



RESETFESTIVAL

Fino al 7 ottobre

_resetfestival torna a Torino per la quindicesima edizione, un traguardo importante per un appuntamento che, di edizione in edizione, è cresciuto mantenendo spirito e attitudine indipendente e che ha saputo consolidare un ruolo di primo piano nella industry musicale tessendo relazioni con importanti realtà nazionali. Dedicato a talenti emergenti e ai nuovi strumenti e modelli di business in ambito musicale, _resetfestival è 6 giorni di workshop e laboratori, di listening session e di incontri, 6 giorni e 6 notti di showcase e di musica live, un vero e proprio campus che insegna il mestiere della musica dai più diversi punti di vista. L’edizione 2023 vedrà come mentor Divi (Ministri), Serena Brancale, Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids) e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti).

INFO: https://www.resetfestival.it





LIRICA

LA JUIVE

Martedì 3 settembre ore 20

Passioni che bruciano e sentimenti assoluti sono gli ingredienti della grand-opéra di Halévy, diretta da Daniel Oren, che ha aperto la stagione del Teatro Regio, questa sera all'ultima replica. Una scelta coraggiosa, con un titolo poco conosciuto dal grande pubblico e rappresentato l'ultima volta a Torino ben 150 anni fa. Ma anche uno spettacolo attesissimo, con una drammaturgia esaltante e una musica che si annuncia potente e indimenticabile. Il tutto condito dall'allestimento monumentale e imponente firmato da Stefano Poda.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





ONE ONE MAN SHOW

CHECCO ZALONE - AMORE+IVA

Venerdì 6 ottobre ore 21

Il comico pugliese torna a Torino con lo spettacolo “Amore + Iva”, presentato lo scorso anno al Colosseo. Questa volta, però, Zalone pensa in grande e affronta il palco del Pala Alpitour tutto esaurito. Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, lo spettacolo non è una scontata riproposizione dei tormentoni dell'artista, ma anzi presenta nuove gag, nuovi brani e battute inedite. Musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di Checco, che si conferma uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

INFO: PalaOlimpico Alpitour, piazza D'Armi, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it/eventi

ENRICO BRIGNANO- "MA…DIAMOCI DEL TU!"

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre ore 21

Dopo il grande successo di un travolgente tour sold out che ha girato tutta Italia in inverno e primavera e prosegue questa estate, Enrico Brignano ritorna con tre date tutte sold out.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

PLAY WITH FOOD

Fino a Domenica 8 ottobre

Lunedì alle 21 a San Pietro in Vincoli, la prima assoluta di "Memorie di una cassiera", premio di drammaturgia 2022. Martedì 3 alle 19.30 all’Albergo Ristorante San Giors, in scena "Un ultimo giro", spettacolo accompagnato da una degustazione di cocktail preparati dall’artista; alle 20 una underground dinner in un luogo segreto: la pluripremiata compagnia Controcanto Collettivo (Roma), con lo spettacolo "In compagnia". Giovedì alle 21.30 alla Falegnameria, "Una notte su mille" di Teatrino Giullare. Venerdì alle 20 a Fiorfood toccherà a "Slam with food" a cura di Atti Impuri (Torino).

INFO: www.playwithfood.it

INCANTI

Fino a domenica 15 ottobre

Pupazzi, marionette, ombre, strani oggetti che prendono forma e vita: tutto questo è il teatro di figura per adulti, protagonista assoluto del Festival "Incanti". Il tema di questa trentesima edizione è Don Chisciotte, per una profonda riflessione su utopia, sogno, realtà e finzione. Informazioni QUI.

INFO: Casa del Teatro, corso Galileo Ferraris 266, www.festivalincanti.it

INSEL - TORINODANZA

Mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre ore 20.45

In prima nazionale, lo spettacolo di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, che si sono rapidamente affermati come autori e performer tra i più interessanti della scena italiana attuale, presenta un quartetto di danzatori per indagare il concetto di isola (Insel): uno spazio circoscritto esplorato in senso simbolico come metafora della condizione esistenziale.

INFO: Lavanderia a Vapore, corso Pastrengo 51, Collegno, www.torinodanzafestival.it

GIANLUCA IMPASTATO – 30 ANNI FOTOMODELLO

Giovedì 5 ottobre ore 21

In scena il noto comico in un monologo molto divertente sui disagi di una gioventù che ormai è un ricordo lontano. I luoghi del racconto sono due: da un lato la palestra, dall’altro la discoteca per eccellenza, “Just Cavalli”. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto alla Fondazione FARO, che da 40 anni si occupa di garantire cure palliative specialistiche a casa e nei suoi hospice, restando accanto al paziente e ai suoi cari.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, www.torinospettacoli.com

UN DELITTO AVRA' LUOGO

Da giovedì 5 a sabato 7 ottobre ore 21, domenica 8 ottobre ore 16

Con trent’anni di specializzazione in Agatha Christie al suo attivo, la Compagnia Torino Spettacoli firma la nuova produzione, con traduzione di Edoardo Erba, scene di Gian Mesturino e regia di Girolamo Angione. Come in ogni opera della Christie, protagonisti sono gli intrecci, i colpi di scena, i retroscena inattesi, i depistaggi.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

VAJONTS23

Giovedì 5 ottobre ore 19.30, Venerdì 6 ore 20.45, Sabato 7 ore 16 e 19.30, domenica 8 ore 16, lunedì 9 ore 20.45

Libera reinterpretazione di "Il racconto del Vajont" di Marco Paolini e Gabriele Vacis, con il contributo di Marco Martinelli. In scena Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Giacomo Zandonà, con cui Marco Paolini condividerà la scena sabato 7 ottobre, nella replica serale. La scenofonia e gli ambienti sono di Roberto Tarasco, il suono di Riccardo Di Gianni.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it

METADURSO

Sabato 7 ottobre ore 21

Davide D'Urso, il giovane comico cabarettista rivelazione di Instagram e TikTok, è protagonista unico della prima del suo nuovo spettacolo. Un viaggio nel mondo del cabaret e della magia comica che, passando tra la musica e il teatro, vede al centro i diversi personaggi "torinesi" che contraddistinguono D'Urso sui social network.

INFO: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, teatrojuvarra.it

DONNE

Sabato 7 ottobre ore 21, Domenica 8 ore 18

Le donne raccontano il loro Novecento, in un avventuroso e ironico viaggio nella storia italiana. In scena la Compagnia Tedacà. Lo spettacolo rappresenta il percorso di emancipazione dell’universo femminile e narra sia avvenimenti che hanno interessato tutto il mondo femminile sia storie di singole protagoniste che hanno affrontato, con coraggio, stereotipi e pregiudizi. La regia è di Simone Schinocca.

INFO: Teatro Perempruner, piazza Matteotti 39, Grugliasco

TI RACCONTO PINOCCHIO

Domenica 8 ottobre, ore 17

Appuntamento con il teatro per attori e pupazzi della compagnia Alfa Teatro.

INFO: Grinto, corso Trieste 94, Moncalieri, tel. 3342617947