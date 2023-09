"Incanti" spegne 30 candeline e porta alla Casa del Teatro marionette, ombre, pupazzi

Marionette, ombre, pupazzi e oggetti di uso quotidiano prendono vita grazie agli spettacoli del Festival teatrale "Incanti", rassegna internazionale di Teatro di Figura che quest'anno è arrivata alla sua trentesima edizione.

Come ormai da tradizione, a ospitare gli spettacoli di Incanti sarà la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, da domenica 1 a domenica 15 ottobre. In realtà, il giorno dell'inaugurazione è prevista una Festa d'Incanti, dalle 10.30 alla Reggia di Venaria. Un'intera giornata ricca di performance, piccoli spettacoli, clown, letture e workshop di teatro d’ombre, adatti sia ai grandi che ai piccoli. In serata il via ufficiale con i primi due spettacoli alla Casa del Teatro.

A seguire, fino a domenica 15 ottobre, il meglio della produzione internazionale di Teatro di Figura, con un focus sulle produzioni spagnole, che quest’anno affronta la meravigliosa figura creata da Cervantes, Don Chisciotte, per una profonda riflessione su utopia, sogno, realtà e finzione: Ariel Boron, Compagnia Petrillo Danza, Accademia Dei Folli e Controluce Teatro d'Ombre, Guillem Albà, Gek Tessaro, La Tartana Teatro, Bambalina Teatre Praticable mostreranno scatole misteriose dai risvolti scioccanti, silenziose grida di protesta, racconti fatti a mano e mani che raccontano, corpi e pupazzi, disegni e voci.

"Il programma di questa edizione", spiega il direttore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Emiliano Bronzino, "racconta le molte relazioni internazionali, con artisti e compagnie, che il Festival ha costruito nelle varie edizioni. La capacità di intercettare il meglio della produzione internazionale di teatro di Figura quest’anno si identifica chiaramente nella collaborazione con diverse realtà della Spagna intorno alla figura di Don Chisciotte, un racconto che trasversalmente accompagna molti degli spettacoli presenti. L’attenzione al nostro pubblico si concretizza in diversi spettacoli a loro dedicati, creando l’occasione per avvicinare le famiglie del nostro pubblico al migliore teatro di figura europeo. Non mi resta che fare un plauso per questi meravigliosi 30 anni di Incanti!".

INFO E PROGRAMMA: www.festivalincanti.it