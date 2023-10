Beinasco, Sara Zandarin nuovo assessore alle Politiche sociali

Il Sindaco di Beinasco, Daniel Cannati , ha nominato il nuovo assessore alle Politiche sociali. Si tratta di Sara Zandarin , 47 anni, giurista poliedrica già attiva nel sociale e impegnata anche presso l'Unitre di Beinasco. Si tratta di una nomina tecnica, alla quale andranno le deleghe alle Politiche Sociali, Assistenza, Pari Opportunità, Istruzione, Mensa, Nido e Politiche per la terza età.

“ Sono felice e orgoglioso di avere una persona come Sara Zandarin all'interno della nostra squadra – spiega il sindaco Cannati - Il suo nome è venuto fuori quasi naturalmente, parlando con le varie forze della maggioranza, quando abbiamo convenuto la necessità di trovare una figura con specifiche competenze tecniche che potesse portare avanti il nostro programma elettorale e sviluppare ulteriormente il lavoro fatto fino ad ora. Con Zandarin, che ringrazio per la disponibilità ad accettare l'incarico, la nostra amministrazione acquisisce importanti competenze a servizio della cittadinanza ”.

Queste le prime parole del neo assessore: “Sono onorata dell'incarico ricevuto dal sindaco e di contribuire nella veste di amministratore per la città dove vivo e lavoro da sempre. Mi impegnerò al massimo insieme ai colleghi di giunta e ai consiglieri comunali per comprendere le necessità dei cittadini e fare in modo che possano trovare un ulteriore punto di riferimento oltre al sindaco e al resto dell'amministrazione”.