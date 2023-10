Associazione Traumi Cranio Encefalici: il convegno al Polo del '900

In occasione del suo 30° anniversario, l’ATE odv (Associazione traumi cranio encefalici) organizza una giornata di incontro e confronto per sensibilizzare rappresentanti delle istituzioni, della politica, della sanità e dell’ambito sociale sui bisogni a lungo termine di chi subisce una lesione cerebrale, e per informare famiglie, volontari e operatori sulle nuove prospettive di riabilitazione e sul ruolo delle associazioni nell’ottica di creare proficue reti di collegamento tra i vari ambiti coinvolti.

La prima parte della giornata ha un’impronta scientifico/sanitaria e vuole essere - attraverso all’intervento di personalità scientifiche e di professionisti di strutture di assoluto riferimento nell’ambito della riabilitazione - l’occasione per riflettere sullo stato dell’arte della ricerca, per confrontarsi sulle aree di sviluppo innovative in ambito riabilitativo e far conoscere le iniziative a sostegno del riconoscimento istituzionale della figura del caregiver.

La seconda parte della giornata è dedicata alle storie delle associazioni: storie per ispirare, incoraggiare, informare. Storie che raccontano le esperienze di volontariato ma anche approfondimenti sulle realtà e sulle persone: biografie, interviste, curiosità e consigli, anche nella forma del video-racconto.

L’ ATE odv è stata fondata nel 1993 da un gruppo di professionisti dell’area riabilitativa (medici, psicologi, fisioterapisti) sensibili alle necessità di stare accanto alle persone vittime di grave lesione cerebrale e alle loro famiglie, con un’iniziativa che potesse accompagnarle in un’ottica di lungo termine.

Tutta l’attività̀ dell’Associazione è da sempre rivolta a proporre iniziative ed esperienze che, andando a stimolare le capacità residue, offrano quanti più̀ strumenti possibili per sostenere ciascuno dei nostri utenti nella sua ricerca di livelli maggiori di autonomia personale, sociale, relazionale, per valorizzare la loro identità̀ e favorire l’integrazione sociale.

ISCRIZIONE: scrivere a convegnoate2023@yahoo.com indicando nome - cognome - telefono - ente di appartenenza (ove possibile); • le iscrizioni saranno accettate fini ad esaurimento posti e saranno confermate con una e-mail di risposta.

PARTECIPAZIONE: gratuita, donazioni volontarie, anche di piccola entità, a sostegno delle attività ATE saranno sicuramente gradite; ai partecipanti verrà rilasciato il certificato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Alterego Srl - 0125 48565 il lunedì, martedì e giovedì, ore 15,00-16,30.

SEDE DEL CONVEGNO: Polo del 900 | Via del Carmine 14, 10122 TORINO

Programma Convegno:

8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 9.00 SALUTI

Laura Bellagarda, Presidente Associazione ATE Saluto delle Autorità presenti

9,30 Inizio lavori: modera il dottor Andrea Vianello, giornalista e direttore RAI San Marino

INTERVENTO INTRODUTTIVO: Plasticità cerebrale: dal neurone alla vita di tutti i giorni

prof. Luca Bonfanti, PhD - Associate Professor of Anatomy – Università di Torino - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO)



La rimodulazione dell’identità personale e i cambiamenti delle dinamiche famigliari dopo una lesione cerebrale

dr.ssa Sabrina Sapienza, neuropsicologa e psicoterapeuta - Fondazione Don Gnocchi Torino e responsabile scientifica Associazione Ate



UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO DELLA RIABILITAZIONE:

Ricerche a supporto dell’intervento in fase acuta: nano medicina e biomarcatori

dr.ssa Marzia Bedoni, biologa, PhD, responsabile scientifico e co-fondatore del LABION- Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica - IRCCS "S. Maria Nascente" - Milano Fondazione Don Gnocchi.

11,00 Intervallo

11,30 TECNOLOGIE AVANZATE A SUPPORTO DELLA RIABILITAZIONE: La terapia robotica nella neuroriabilitazione

dr. Marcello Manca, medico fisiatra – Presidio Sanitario Ausiliatrice Fondazione Don Gnocchi – Torino

Nuovi strumenti per la riabilitazione cognitiva

dr.ssa Patrizia Gindri - Presidio Sanitario San Camillo, Torino

dr.ssa Valentina Bruno - Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DEL CAREGIVER FAMIGLIARE: il bisogno di una legge nazionale per la tutela

dott. Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura

dott. Alessandro Chiarini, presidente CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità)

13,15 Pausa

14,15 IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI: modera il dottor Marco Bani, giornalista e consigliere Vol.To

Tra passato e futuro, sempre vicino alle persone fragili con lesioni cerebrali: presentazione delle attività di associazioni presenti sul territorio nazionale e storytelling della loro realtà attraverso contenuti editoriali e multimediali (biografie, interviste, curiosità, consigli)

PERFORMANCE LABORATORIALI-ARTISTICHE 18,00