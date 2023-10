Mercati generali: a pochi passi dall'ex Moi arrivano palazzine residenziali, aree verdi e panchine

Nuova vita per l'area degli ex Mercati Generali in borgo Filadelfia

Passi in avanti per la riqualificazione degli ex Mercati generali di via Giordano Bruno. Questa mattina la Giunta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato. Un recupero atteso da tempo dal quartiere: le arcate dell'ex Moi, che fino agli anni '80 hanno ospitato la vendita all' ingrosso della frutta e verdura, da tempo giacciono in stato di abbandono dopo un breve periodo di rilancio durante i Giochi del 2006.

Palazzine con cortile verde

Il progetto prevede la costruzione di palazzine residenziali in linea sui bordi dell’area, in particolare sul prolungamento di via Montevideo. All'interno ci sarà un'area verde per i residenti ed un ulteriore spazio aperto pensato come luogo di incontro. Previsto inoltre un parcheggio pubblico in struttura che verrà realizzato tra le arcate dell’ex Moi e il perimetro sud: qui saranno collocate colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, così come ci saranno percorsi per bici e pedoni.

Panchine ed aiuole

Verranno poi messe panchine ed aiuole verdi. Tra le opere di urbanizzazione è previsto il prolungamento di via Montevideo fino a collegarla con via Zino Zini, consentendo così di razionalizzare e semplificare la viabilità di tutta la zona. “Sarà realizzato -commenta l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni- un nuovo isolato residenziale, corredato da servizi per i cittadini e nuove aree pubbliche, intervenendo su un’area già consumata e garantendo la restituzione di nuovi spazi verdi fruibili e vivibili alla cittadinanza”.

Salvo il rifugio antiaereo

Nessun timore, infine, per il rifugio antiaereo che di fatto costeggia il tratto di via Giordano Bruno tra via Montevideo e via Madonna delle Rose: la struttura continuerà ad essere della Città, che ne manterrà così il valore storico.