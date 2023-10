Un ragazzo su 7 soffre di disturbi: il 6 e 10 ottobre in Piazza Castello gli eventi della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute Mentale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo.

Tutti gli eventi in programma in piazza Castello

Al grattacielo della Regione Piemonte l'associazione Pre.zio.sa Prevenzione Promozione Salute Onlus, insieme all’associazione Lotta alle Malattie Mentali ALMM Onlus, Diapsi Piemonte Odv e ai dipartimenti di salute mentale dell’Asl Città di Torino, hanno presentato le iniziative in programma in piazza Castello per le giornate del 6 e del 10 ottobre.



"Siamo alla seconda edizione e quest'anno è stata pensata con lo scopo di informare la cittadinanza sui dipartimenti di prevenzione per la salute mentale - ha dichiarato Maria Peano, presidente dell'associazione Pre.zio.sa - Inoltre abbiamo l'obiettivo di rivolgerci ai giovani, per questo motivo sono state coinvolte delle scuole al fine di realizzare dei corsi di informazione sulle malattie mentali. Questo perché possano intercettare in tempo quelli che potrebbero essere i sintomi di una malattia mentale fornendo così una corretta informazione".

La difficoltà di intercettare il disagio

"Questo momento di crisi ci unisce e ci rafforza - ha dichiarato il direttore del dipartimento di salute mentale dell'ASL della città di Torino - La salute mentale è un diritto collettivo. Un ragazzo su sette oggi soffre di disturbi mentali, dobbiamo informare e prevenire queste situazioni perché oggi non siamo in grado di intercettarli."



"Questi eventi di festa rappresentano la nostra volontà di dare dei servizi e una corretta informazione alla cittadinanza - ha concluso Barbara Bosi, presidente dell'associazione lotta contro le malattie mentali - Dobbiamo dare un senso di continuità con quello che le istituzioni insieme alle associazioni di questo settore hanno fatto in questi anni".

L'impegno di Legacoop a sostegno delle iniziative

Oltre ai momenti di formazione saranno presenti in piazza Castello dei gazebo tematici dedicati al terzo settore è alle cooperative per dare tutte le informazioni utili ai più giovani.

Saranno presenti anche le cooperative di "Legacoop" che da anni lavorano nel settore della salute mentale, portando in campo una competenza sociale e non solo tecnica, fondamentale per avere la possibilità di una chiave di lettura complementare a quella clinica.