Inalpi sponsor della Unionvolley Pinerolo

Ieri, martedì 3 ottobre, si è tenuta, presso l’Hotel Cavalieri di Pinerolo, la presentazione delle atlete, dello staff e delle maglie della nuova squadra femminile di A1 dell’Unionvolley Wash4Green Pinerolo. Un evento al quale hanno preso parte anche i partner di questa nuova stagione.

Latterie Inalpi sarà presente, in qualità di sponsor, a supporto della squadra con le tante organizzazioni d’impresa del territorio che insieme, in questo progetto, rappresentano il sentimento di unione di una stessa comunità. Nella convinzione che sia doveroso sostenere le realtà sportive per trasmettere valori buoni, giusti e sicuri.

Alla presentazione era presente Federica Barbero Invernizzi – in rappresentanza di Latterie Inalpi – che ha portato un saluto: “Siamo profondamente orgogliosi del nostro territorio ed il sodalizio con la Unionvolley Wash4Green Pinerolo ne è una concreta espressione. Voi, squadra di Pinerolo, il palazzetto di Villafranca e tutte le persone che lavorano e credono in questo progetto, rappresentate un’unica comunità, forte e coesa, alla quale Latterie Inalpi ora appartiene. Forti quindi di questa bella e nuova esperienza che ci apprestiamo a vivere, non ci resta che dire: Buon Campionato a tutti!”.

Sinergia e condivisione, queste le parole che guidano, ancora una volta, la scelta di Inalpi di essere attore all’interno del proprio territorio, dando supporto e sostegno alle tante e belle realtà che impreziosiscono la nostra terra e che quotidianamente operano per la diffusione di una cultura sportiva fatta di sacrificio, lavoro, trasparenza ed equità.