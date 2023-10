A Torino lunedì nuovo sciopero dei mezzi pubblici: gli orari garantiti per bus e metro

Ancora un lunedì "nero" per gli studenti, lavoratori e utenti che usano bus, metro e tram per spostarsi a Torino e provincia. Per il 9 ottobre l'USB ha proclamato uno sciopero nazionale, della durata di 24 ore, del trasporto pubblico locale.

Le fasce di garanzia

Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce. Nel capoluogo piemontese e prima cintura i pullman e la linea 1 circoleranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Il medesimo orario di apertura sarà garantito dai centro servizio. I mezzi extraurbani ed il sostitutivo SfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres saranno operativi da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. La Sfm1 Rivarolo-Chieri circolerà dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Possibili disagi

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. "Lo sciopero - si legge sul sito dell'azienda - potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela".