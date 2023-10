Finanza, il neocomandante di Torino Virno: "Controlli su Pnrr e Reddito di Cittadinanza. Assicurare i fondi a chi ne ha diritto" 

"Vogliamo garantire l'equità fiscale della zona, stando vicino ai cittadini e contribuenti onesti. L'opera della Finanza è quella di essere vicina alle realtà sane del paese, che portano avanti la nostra economia". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il Generale Carmine Virno, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino.

"Tutela dei cittadini"

"L'opera della Finanza - ha sottolineato, nel giorno della cerimonia di insediamento nella caserma di corso IV Novembre - è a tutela dei contribuenti e delle attività commerciali oneste, che si trovano a dover combattere contro una concorrenza sleale di chi non paga le tasse, i contributi e utilizza i lavoratori in nero".

Per Virno è "importante dare la sensazione di tutela dei cittadini, anche presidiando territorio da un punto di vista fisico con le pattuglie: le persone devono potersi sentire sempre tranquille e contare sulle Fiamme Gialle".

Controlli su Pnrr e Reddito di Cittadinanza

Una delle attività prevalenti degli ultimi anni della Fiamme Gialle a Torino, così come nel resto del paese, sono i controlli sugli aiuti erogati da parte dello Stato ed Unione Europea. Dal reddito di cittadinanza, al Super Bonus e Sisma Bonus sino al Pnrr, sono molteplici gli accertamenti fatti su aziende e cittadini da parte dei finanziari.

"Noi veniamo fuori - ha osservato il neocomandate provinciale - da una pandemia e poi da un conflitto internazionale, che hanno inciso sulle attività commerciali ed imprenditoriali. Dobbiamo vedere che queste risorse pubbliche erogate vadano a chi ne ha diritto e ne ha bisogno, evitando quelle distorsioni che possono avvenire".

"Assicurare i fondi a chi ne ha diritto"

Su questo fronte negli scorsi giorni la Finanza di Torino ha condotto un'operazione per smascherare i "furbetti" del reddito di cittadinanza. In totale ne sono stati scoperti 46, che hanno intascato oltre 400mila euro.

I controlli, come ha confermato Virno, proseguiranno "per tutte le sovvenzioni che vengono erogate a livello centrale, nazionale ed europeo nei confronti degli aventi diritto". "Vogliamo assicurare i fondi - ha chiosato - a chi ne ha diritto: devono essere utilizzati in maniera corretta".