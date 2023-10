A Torino è boom di bici: +6% di passaggi sulle ciclabili. Scende invece l'uso del monopattino

È boom di biciclette a Torino. A dirlo sono i dati registrati lo scorso 20 settembre, in occasione dell’ultimo Giretto d’Italia, giunto ormai alla tredicesima edizione.

Crescono le bici. scendono i monopattini

L’evento, inserito nel programma della Settimana Europea della Mobilità 2023, è stato organizzato da Legambiente. Ad aderire la Consulta della Mobilità Ciclistica, che ha partecipato nella rilevazione nei tre checkpoint di corso Francia all'angolo Principi d'Acaja, via Nizza angolo corso Marconi e Regio Parco angolo Lungo Dora Savona.

Rispetto al 2022 l’incremento totale dei passaggi è del +6%: passano dai 1.788 dello scorso anno a 1.898 nel 2023. Le biciclette crescono da 1.475 a 1.599 (+8%) e i monopattini elettrici scendono da 313 a 299 (-4%).

Il "boom" della Dora (e le richieste)

A partire dal 2011 si registra quindi un aumento della mobilità sostenibile. Un dato significativo del 2023 è il netto incremento dei passaggi su lungo Dora (+22%), grazie alla nuova ciclabile appena realizzata. "Un’infrastruttura - commenta la Consulta - essenziale e necessaria, che piace e attira persone".

"Servono nuovi investimenti - osserva l'organo - per ampliare e manutenere la rete ciclabile cittadina verso i comuni limitrofi, oltre a servizi essenziali come nuovi parcheggi su strada per le due ruote". "E' necessario prevedere, come chiede una mozione approvata in Consiglio Comunale, parcheggi permanenti per le bici e monopattini nei luoghi che ospitano grandi eventi" conclude la Consulta.