Il progetto dell'istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino finalista al premio RegioStars 2023

Si potrà votare fino al 14 novembre Cbet, il progetto europeo dedicato all’ efficientamento energetico nell’edilizia a cui ha partecipato l’istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino e che è entrato nella rosa dei finalisti del prestigioso premio RegioStars 2023 nella categoria "Anno europeo delle competenze".





Cbet sta per Cross Border Energy Training ed è un progetto Alcotra avviato nel 2018, che vede come partner EnviPark, Gruppo CS Aziendale di Settimo Torinese, l’ Institut National de l’Énergie Solaire di Chambery, Gipfipan di Nizza e, unica fra le scuola europee ad aver partecipato, l’Erasmo da Rotterdam.