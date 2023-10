Alpignano, micio finisce in fondo a un profondo tombino: servono i vigili del fuoco per tirarlo fuori [FOTO]

Lo hanno recuperato sul fondo di un tombino. Spaventato e di certo poco propenso a farsi aiutare da quegli sconosciuti vestiti in maniera sgargiante. Ma alla fine, con tanta pazienza e un buon contributo di passione, i vigili del fuoco sono riusciti - nella serata di ieri - ha mettere in salvo un micio che si era cacciato nei guai.



E' successo ad Alpignano: il felino, per cause ancora non chiare, era finito all'interno di un profondo tombino e non riusciva più a uscire. E' così scattata la chiamata di soccorso ai vigili del fuoco, che arrivati sul posto hanno iniziato le operazioni di recupero dell'animale.



Con l'uso di una gabbietta (e un'enorme dose di pazienza), la squadra dei pompieri è riuscita a convincere il micio ad uscire da là sotto.