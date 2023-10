Juve, le controanalisi confermano la positività al testosterone: Pogba verso un lungo stop

E adesso sono guai. Il calciatore francese della Juve Paul Pogba, che ieri ha svolto al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa le controanalisi dopo la positività al testosterone riscontrata in occasione del match di Udine del 20 agosto, ha visto confermata la sua positività.

In arrivo una lunga squalifica

Il centrocampista, che era stato anche sospeso in via cautelare dal tribunale nazionale antidoping, ora rischia una lunga squalifica: improbabile che siano i 4 anni previsti come pena massima, a meno che non venga accertato il dolo o la consapevolezza del giocatore di aver violato le regole.

Di sicuro, con una squalifica anche solo di alcuni mesi la Juve avrebbe la possibilità di arrivare alla rescissione del contratto. A meno che il giocatore non scelga, d'accordo con il club, il patteggiamento per evitare un prolungato stop. A Pogba è già stato tagliato lo stipendio, come da prassi durante i periodi di "sospensione": invece degli 8+2 milioni annui, la sua paga è scesa al minimo sindacale, poco sopra i 42mila euro lordi all'anno. C'è poi un altro aspetto da considerare: se la Juve rescindesse il contratto di Pogba prima di giugno 2024 non potrebbe più usufruire del decreto crescita, con la conseguenza di dover 'restituire' milioni di euro scontati lo scorso anno. Un'ipotesi dunque improbabile, ma che non esclude quella più "antipatica": la Juve potrebbe infatti addirittura chiedere i danni a Pogba.

Allegri: "Umanamente dispiaciuto"