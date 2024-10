Torino dichiara guerra a chi serve alcol ai minori, Lo Russo: "Sotto sequestro i locali"

Torino dichiara "guerra" ai locali notturni e i cosiddetti "bangla" che non rispettano le regole, servono e vendono alcolici ai minorenni nelle aree della movida. Ad evidenziare che il capoluogo sta vivendo una vera a propria emergenza con i minimarket - spesso calamita per gruppi di minorenni, che danno il via a risse, scippi ed altri episodi di microcriminalità - era stata anche ieri la Commissione parlamentare di inchiesta sulle Periferie.