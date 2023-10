Sgomberato in tempi record l'alloggio occupato abusivamente in via Scarsellini

“La mobilitazione molto determinata degli abitanti del quartiere Mirafiori e l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine hanno consentito di liberare, nell'arco di poche ore, l'alloggio occupato abusivamente questa mattina al civico 12 di via Scarsellini. C'è stata una dimostrazione di civismo encomiabile, che dimostra come la misura sia ormai colma. I torinesi perbene, che sono i rappresentanti più autentici del tessuto sociale cittadino, sono scesi in strada per chiedere giustizia e come presidente dell'Agenzia territoriale per la casa ho voluto condividere pacificamente le loro legittime rivendicazioni. Esprimiamo un grande ringraziamento alle forze dell'ordine - dichiara Emilio Bolla, presidente dell'Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale - e un plauso a tutti i cittadini del quartiere che hanno dato dimostrazione di civiltà e di fermezza, per tutelare i loro diritti e soprattutto la sicurezza delle persone più fragili che vivono in queste case”.