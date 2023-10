Dopo il drastico calo di FTX Exchange, Sam Bankman-Fried si trova di fronte a un tribunale; tuttavia, THORChain, Bitcoin Cash e VC Spectra sperimentano un rialzo

A quasi un anno dal fallimento di FTX, Sam Bankman-Fried affronta il primo processo in tribunale. Sebbene alcuni si aspettassero che il fallimento di FTX avrebbe avuto un impatto significativo sullo spazio delle criptovalute, il mercato rimane una forza in continua crescita.

Le principali altcoin come THORChain (RUNE), Bitcoin Cash (BCH) e, in particolare, VC Spectra (SPCT) hanno registrato notevoli rialzi. Restate con noi per saperne di più su VC Spectra dopo aver scoperto le ultime notizie su THORChain, Bitcoin Cash e le previsioni.

Sintesi

Una tranche di fondi rubati legati a FTX si ritrova in una borsa THORChain (RUNE).

Le balene di Bitcoin Cash acquistano 150.000 BCH in dieci giorni.

Gli investitori di VC Spectra (SPCT) attendono guadagni senza precedenti.

THORChain (RUNE) coinvolta in uno strano exploit FTX

Il mercato delle criptovalute è un luogo di misteri, e uno recente ha coinvolto a sorpresa THORChain (RUNE) e FTX. Nuove informazioni hanno rivelato che un hacker sconosciuto ha prosciugato i portafogli (per un valore di circa 600 milioni di dollari) collegati all'exchange subito dopo la sua scomparsa nel novembre 2022.

Ora, i dati di SpotOnChain hanno in qualche modo identificato 4 milioni di dollari di questa somma su THORSwap, uno scambio decentralizzato collegato a THORChain (RUNE). Questo ha dato il via a discussioni sul THORSwap di THORChain (RUNE), con dati che mostrano il 50% di tutti gli swap da ETH a BTC che coinvolgono fondi rubati.

Nonostante ciò, la performance di THORChain (RUNE) è impressionante, dimostrando di essere la migliore criptovaluta su cui investire. THORChain (RUNE) è balzata del 148% dall'inizio di agosto 2023, passando da 0,90 a 2,26 dollari.

Sebbene THORChain (RUNE) sia scesa a 1,95 dollari, questo valore è già superiore a quello previsto da molte previsioni per il 2024. Un obiettivo minimo realistico per THORChain (RUNE) entro il 2025 è di 3 dollari, ipotizzando un mercato delle criptovalute complessivamente rialzista.

Passiamo ora alle stime dei prezzi di BCH e Bitcoin Cash.

Le balene di Bitcoin Cash accumulano 150.000 BCH in dieci giorni

Nonostante non ci siano notizie specifiche pertinenti, varie metriche suggeriscono un prezzo del Bitcoin Cash più rialzista all'orizzonte. I dati di Santiment indicano che i saldi cumulativi delle "balene" di Bitcoin Cash sono cresciuti da 2,41 milioni di BCH a 2,56 milioni di BCH dal 21 settembre al 4 ottobre 2023.

In parole povere, le balene hanno acquistato 150.000 Bitcoin Cash (BCH) in questi dieci giorni. Ulteriori dati di IntoTheBlock confermano la resistenza del Bitcoin Cash (BCH). Il 96% degli indirizzi che possiedono Bitcoin Cash (BCH) sono titolari a lungo termine.

Queste metriche spiegano il costante aumento del prezzo del Bitcoin Cash, che è balzato del 42% da 180 a 256 dollari. Mentre ora vale 228 dollari, il Bitcoin Cash (BCH) può raggiungere almeno 300 dollari entro il prossimo anno e 450 dollari entro il 2025, secondo previsioni prudenti.

Infine, concludiamo con VC Spectra (SPCT), l'ultimo dei nuovi progetti di DeFi con un immenso potenziale.

Guadagni impareggiabili attendono gli investitori di VC Spectra (SPCT)

Secondo le stime di MarketsandMarkets, il mercato della blockchain crescerà da solo a un incredibile tasso annuo composto del 67,3%. Si tratta di una buona notizia per qualsiasi investitore intenzionato a capitalizzare questi guadagni, ma in un ambiente più sicuro, trasparente ed efficiente. VC Spectra (SPCT) è la risposta a questa domanda, fornendo un hedge fund decentralizzato per le nuove società blockchain e tecnologiche.

Si concentra sulle startup, fornendo loro finanziamenti in fase iniziale per scalare e condividere con gli investitori i loro proficui rendimenti. Inoltre, VC Spectra (SPCT) è una piattaforma di trading ultramoderna con accesso ad algoritmi di apprendimento automatico che offrono intuizioni impareggiabili per gestire i rischi e massimizzare i guadagni.

Sicurezza, trasparenza ed efficienza sono garantite da contratti intelligenti che automatizzano le operazioni di gestione patrimoniale richieste. Senza depositi minimi e senza intermediari, gli investitori non hanno scuse per abbandonare VC Spectra (SPCT).

Il viaggio inizia con il possesso del token di utilità della piattaforma, SPCT, che fornisce diritti di voto, accesso alle offerte iniziali di moneta scontate e dividendi trimestrali. Il token viene scambiato a 0,044 dollari nella fase 3 della prevendita di VC Spectra (SPCT) e aumenterà dell'82% fino a 0,08 dollari durante la fase 6.

Gli analisti prevedono maggiori guadagni una volta che VC Spectra (SPCT) sarà quotata in borsa. È quindi il momento ideale per partecipare.

