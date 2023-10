Torino vista da 38 metri di altezza, grazie alla ruota panoramica di Beinasco [FOTO]

Una vista mozzafiato, che regala brividi ed emozioni specialmente la sera al tramonto. Da qualche giorno è possibile vedere Torino da 38 metri di altezza, grazie alla ruota panoramica installata nel parcheggio del centro commerciale Le Fornaci di Beinasco.

L'attrazione fruibile sino ai primi di novembre

Mentre nel capoluogo ancora si discute se sistemarla al Valentino piuttosto che in piazza Vittorio, se nel periodo delle feste natalizie piuttosto che nella primavera del 2024, alle porte di Torino c'è chi si è fatto meno problemi e dalle parole è passato ai fatti. Il sindaco di Beinasco Daniel Cannati ha deciso di inaugurare la ruota panoramica itinerante più alta d'Italia, che ha scelto la provincia come sua prima tappa autunnale.

"Vedere le cose da una prospettiva diversa"

"Siamo felici e onorati di ospitarla: è bellissima e dalla cima si vedono bene le montagne che ci circondano", ha detto il primo cittadino. La ruota resterà fino ad inizio novembre e subito ha raccolto l'interesse di molti turisti, oltre che dei residenti. Perché "è un modo per vedere le cose da una prospettiva diversa, dall'alto è più facile guardare le tante cose belle che ci circondano e dimenticarci per qualche minuto di tutti i piccoli problemi e i disagi", come ha spiegato Cannati.