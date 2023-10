Portici di carta: un 2023 da tutto esaurito. Due chilometri di libreria presi d'assalto per due giorni

Grande soddisfazione, per la manifestazione che, nelle giornate sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, ha registrato il sold out per tutti gli appuntamenti e ha colorato Via Roma e Piazza San Carlo, con i loro eleganti portici, riunendo attorno al libro la comunità di lettrici e lettori di ogni età e ospitando scrittori e scrittrici da tutta Italia, autori internazionali, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari.



Un appuntamento dedicato non solo al pubblico cittadino, ma anche ai turisti da ogni parte d’Italia, per proporre occasioni di incontro, ascolto, scambio di idee, riflessioni e progetti. Una festa del libro che si è svolta in un’atmosfera vivace e ricca di calore, caratterizzata da un’energia frizzante tra le bancarelle di librai e editori, impreziosito da una dedica importante, quella al compianto Milan Kundera, e da un focus sulle due case editrici ospiti di questa edizione, Adelphi e Clichy.