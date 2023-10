Portici di carta, un weekend a caccia di libri: fino a domani torna la biblioteca a cielo aperto in centro città [FOTO]

Parte con il sole il primo giorno di Portici di Carta. La libreria più lunga del mondo ha invaso i due chilometri di portici nel centro della città e tra incontri con gli autori, laboratori ed eventi animerà il fine settimana fino a domani.

Sedici aree tematiche accoglieranno dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dai viaggi alla spiritualità e cultura orientale, dalla poesia alla storia e società, dalla scienza alle storie di genere, dalle letture per bambini, bambine, ragazze e ragazzi ai gialli, dall’arte alle lingue, alla storia locale, ai racconti.

Milan Kundera e non solo

L’edizione di quest’anno è dedicata allo scrittore ceco Milan Kundera, scomparso l’11 luglio, autore di libri, come L'insostenibile leggerezza dell'essere, Lo scherzo, Il valzer degli addii. A ricordarlo oggi sarà il suo traduttore ufficiale, Giorgio Pinotti.

Il programma culturale coinvolgerà inoltre scrittori e scrittrici da tutta Italia, ma anche ospiti internazionali. Tra gli ospiti: Viola Ardone, Annalena Benini, l’illustratore Barroux, Roberto Colajanni, Lorenza Gentile, Paolo Giordano, Keith Kahn-Harris (Inghilterra), Felicia Kingsley, Beniamìn Labatut (Cile), Michela Marzano, Giorgio Pinotti, Marco Rossari, Tiziano Scarpa, Walter Siti, Chiara Valerio, Elena Varvello.

Non solo portici

Oltre ai portici la manifestazione per i suoi eventi coinvolgerà anche l’Oratorio e la Chiesa San Filippo Neri, le Gallerie d’Italia-Torino di Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo oltre ad alcuni Caffè storici, pasticcerie ed esercizi commerciali.

Tornano le proposte all’insegna della consapevolezza green al Gazebo Sambuy, grazie a Il Giardino Forbito con il mercato della Biodiversità Googreen, e gli incontri letterari Il giro del mondo in 40 libri per confrontarsi sui temi della multiculturalità, migrazione e inclusione grazie al Centro Interculturale della Città di Torino. Novità di quest’anno è la collaborazione con le Giornate della Legalità della Fondazione per la Cultura della Città di Torino e con il Festival del Digitale Popolare.

Cento anni di Calvino

Tra le iniziative di quest’anno anche la celebrazione del centenario di Italo Calvino: come omaggio i librai di Portici di Carta esporranno sui propri banchi il libro del cuore che più hanno amato di Calvino e i titoli di Adelphi e Clichy.

Tornano infine le passeggiate letterarie: otto appuntamenti, di cui sei curati curate da Alba Andreini e uno da Rocco Pinto e una dalla casa editrice Edt.

Per info e programma: www.salonelibro.it