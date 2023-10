Grugliasco diventa città del cinema: Steve Della Casa nuovo presidente de Le Serre

Grugliasco diventa città del Cinema. Steve Della Casa, il celebre critico e da anni direttore artistico del Torino Film Festival, assume la carica di presidente della società Le Serre.

La presentazione ufficiale è prevista per mercoledì 11 ottobre, dalle ore 11, nello Chalet Allemand del parco culturale Le Serre di, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. Nell'occasione verrà presentato l'intero cda della società.

In città è prevista la creazione di una nuova multisala e accordi con Film Commission Torino Piemonte per la produzione di riprese cinematografiche, televisive e audiovisive.