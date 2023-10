Alla Palazzina di Stupinigi visita musicale sul rituale della caccia

Il paesaggio sonoro rappresentato nelle tele di Vittorio Amedeo Cignaroli rivive alla Palazzina di Caccia di Stupinigi attraverso l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia.

Le musiche che corrispondevano all’antico cerimoniale venatorio della vènerie royale (la caccia a cavallo con cani da seguita), vengono riproposte da una sonorizzazione delle opere curata dall’Equipaggio della Regia Venaria, ensemble musicale dell’Accademia di Sant’Uberto, costituita nel 1996 e riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Lo strumento impiegato è la trompe d’Orléans, corno circolare naturale, senza fori, tasti o pistoni, di agevole impiego anche a cavallo, per trasmettere le sequenze dell’azione venatoria nel folto della foresta.

“Musica da Vedere” è una visita guidata con sonorizzazione del percorso di visita.

Alle 15.45 è in programma invece la visita guidata sulla figura di Carlo Emanuele III per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, nell’ambito di AM CLUB (le visite speciali di Abbonamento Musei alle Residenze Reali Sabaude).

Per info: stupinigi@biglietteria.<wbr></wbr>ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it