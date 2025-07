Dalla Capotondi alla Pimpa, da Bergonzoni a Lella Costa: al Concordia una stagione di sogni, realtà e stupore

Cristiana Capotondi, Carlotta Vagnoli, Amanda Sandrelli e Lella Costa, ma anche Annagaia Marchioro e Barbara Foria: la nuova stagione del Teatro della Concordia di Venaria strizza l'occhio alle donne e al mondo femminile, con monologhi impegnati e profondi, riflessioni e comicità. Ma non solo: con oltre 60 appuntamenti in programma dal 21 settembre al 10 maggio, il cartellone spazia dalle risate alla musica, dalla danza al teatro civile, dal musical alla stand-up comedy, fino a uno spazio importante per i teatro per famiglie e bambini. Tanti i nomi importanti tra i protagonisti che saliranno sul palco venariese: da Alessandro Bergonzoni a Marco Paolini, da Luca Bizzarri a Filippo Timi, da Omar Pedrini a Gianrico Carofiglio, da Michele Riondino a Maria Grazia Cucinotta, da Giuseppe Giacobazzi a Federico Basso. Sogno, realtà e stupore sono le tre parole chiave che guidano l’ispirazione del cartellone che promette di incantare e far riflettere. Non per caso, il visual della stagione, firmato da Aldo Goccione di Housedada, raffigura una maschera fluttuante e onirica, simbolo del teatro come spazio di meraviglia e trasformazione.

Lo sguardo rivolto al futuro

"Questa stagione rappresenta un segnale importante per tutto il panorama culturale piemontese – afferma l'assessore regionale Marina Chiarelli – non solo per la qualità della proposta artistica, ma per l’attenzione concreta al talento e alla visione delle donne". Un segnale forte anche a livello locale, come sottolineano il sindaco Fabio Giulivi e l’assessora alla Cultura Marta Santolin, che evidenziano il successo crescente del Concordia (80mila spettatori e 25 sold out nella scorsa edizione). Il direttore artistico Mirco Repetto: "Vogliamo offrire un’esperienza viva e necessaria, che parli al nostro tempo".

Tra identità e resilienza

Uno dei fili rossi della stagione è, come anticipato, il racconto del mondo femminile attraverso diverse voci e punti di vista: Cristiana Capotondi apre il tema con La vittoria è la balia dei vinti (9 novembre), mentre Carlotta Vagnoli con Una stanza tutta per noi (28 novembre) propone una narrazione carica di significato politico e sociale. Amanda Sandrelli interpreta una Bisbetica domata che fa riflettere sulle costrizioni imposte alle donne (9 dicembre), mentre Lella Costa in Otello, di precise parole si vive (18 dicembre) ribalta il punto di vista sul dramma di Desdemona.

Da segnalare anche La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta (1 marzo), Fulminata di Annagaia Marchioro (7 febbraio), Basta un filo di rossetto con Barbara Foria per la Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) e Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera di Guendalina Middei (27 marzo), spettacolo rivelazione che racconta la letteratura con passione e ironia.

Accanto alle voci femminili, non mancano riflessioni maschili su cultura patriarcale e femminicidio, come nello spettacolo Uomini si diventa con Alessio Boni e Omar Pedrini (6 marzo) o in Le nostre donne con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri (29 marzo).

I classici parlano al presente

Grande spazio anche al dialogo tra scena e grandi opere letterarie. Francesco Montanari interpreta uno spietato Riccardo III in Storia di un cinghiale (21 novembre), mentre Enrico Lo Verso porta in scena Uno nessuno centomila (5 dicembre). Filippo Timi stravolge e reinventa l’Amleto in due serate-evento (11-12 dicembre), mentre Michele Riondino debutta con ART di Yasmina Reza (4 febbraio).

Gianrico Carofiglio propone l’intelligente provocazione Elogio dell’ignoranza e dell’errore (20 febbraio), Emilio Solfrizzi rilegge Anfitrione di Plauto (24 febbraio), mentre La storia da Elsa Morante (1 aprile) e Mein Kampf di Stefano Massini (11 marzo) affrontano, con rigore e umanità, le grandi narrazioni del Novecento.

Comicità, satira e narrazione

Il Concordia resta anche un luogo di leggerezza intelligente. Marco Paolini torna con Antenati (13 novembre), Domenico Iannacone trasforma il reportage in teatro con Che ci faccio qui (8 novembre), mentre Riccardo Camarda (6 febbraio) e Jacopo Veneziani (4 dicembre) propongono due viaggi emozionanti tra passioni giovanili e arte contemporanea.

La risata si fa sofisticata in Rumori fuori scena (14-15 marzo), ironica in Un ponte per due di Antonello Costa (14 gennaio), ma anche graffiante nei monologhi di Alessandro Bergonzoni, Giuseppe Giacobazzi, Enzo Iacchetti, Federico Basso, Daniele Gattano, e nel teatro comico musicale del progetto Seconda Classe.

Per le scuole e per le famiglie

Ampio spazio è riservato a Playtime, il progetto pensato per le scuole secondarie, e alle numerose proposte per famiglie, che fanno del Concordia un punto di riferimento inclusivo per tutte le generazioni. Un esempio per tutti: il "musical a pois" della Pimpa, in programma l'8 dicembre.

INFO