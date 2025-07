Da autorimessa abbandonata a casa della creatività: nasce il nuovo teatro di Split a Mirafiori

Una vecchia autorimessa di 650 metri quadri, danneggiata da un incendio e abbandonata nel cuore di Mirafiori Nord, in via Castelgomberto 154, sta per diventare un nuovo polo culturale indipendente. È questa la scommessa di Split Teatro, associazione torinese che da anni offre percorsi di musical, recitazione e danza a quasi 200 allievi.

Dopo sei anni trascorsi in spazi stretti e provvisori, Split ha deciso di costruire una nuova casa per la propria comunità creativa. Il progetto è ambizioso: recuperare uno spazio dismesso per trasformarlo in un centro dedicato alle arti performative, con sale prova, palcoscenici, aree di studio, confronto, condivisione. Non solo corsi, ma anche eventi, proiezioni, spettacoli e attività aperte al quartiere. Per dare forma a questo sogno, Split ha già investito oltre 60mila euro in lavori strutturali.

Ora, attraverso la campagna di crowdfunding attiva su Produzioni dal Basso, invita chiunque creda nel potere della cultura ad aiutarla a completare la trasformazione. “In Split non importa come sei quando arrivi. Importa quello che puoi diventare. Vogliamo uno spazio dove chiunque possa crescere, esprimersi, e sentirsi a casa, anche se viene da lontano o non ha mai calcato un palco” afferma Gianluca Argentero, direttore artistico di Split Teatro Aps.

Il nuovo spazio sorgerà in periferia, in una zona che ha bisogno di presìdi culturali, e che Split ha scelto proprio per dare valore al territorio, offrendo accesso all’arte e alla formazione anche fuori dal centro città. La campagna, intitolata “Un nuovo spazio per fare teatro senza pestarsi i piedi (letteralmente)”, è attiva fino al 31 agosto 2025. In cambio del supporto, si ricevono ricompense originali: poster d’autore realizzati con caratteri di legno da Archivio Tipografico, sticker illustrati, cappellini limited edition, kit per cene con delitto e persino l’iscrizione annuale ai corsi.