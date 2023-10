TODAYS apre le porte della cabina Arbarello: performance musicale a 20 metri di profondità

TODAYS apre le porte della cabina primaria Arbarello, gestita da IRETI (società del Gruppo Iren), un gioiello tecnologico nascosto a 20 metri di profondità.

La cabina primaria Arbarello è una delle pochissime stazioni elettriche italiane realizzate nel centro città e completamente interrate, e rappresenta un concentrato di tecnologia e innovazione che permette di alimentare circa 60mila abitazioni grazie a due trasformatori a bassissimo impatto ambientale.



Per far scoprire la peculiarità di questo sito, TODAYS e Iren organizzano un evento unico: domenica 15 ottobre ad ingresso gratuito dalle ore 18, in una fascia “S E N Z A T E M P O S E N Z A L U C E”, al finire della notte e l'inizio di un nuovo giorno luminoso, quando cala il sole autunnale che segna la fine del giorno, e la luce diventa ombra, una speciale visita guidata accompagnata dalla sonorizzazione live in quadrifonia curata dai sound designer e musicisti OZMOTIC, tratta dal loro ultimo lavoro discografico pubblicato in primavera dalla londinese Touch.

Una performance in quadrifonia, al buio totale (o quasi).

Chi vorrà potrà portare da casa un tappetino/telo/cuscino e piccole pile/lampadine led che accendendosi genereranno la luce.



L’esperienza immersiva prevede un momento educational sul funzionamento della cabina e dei macchinari e la partecipazione a un'inedita stimolazione multisensoriale in cui il senso di sospensione del sentire personale potrà essere condiviso, trasmesso: saranno i sensi del pubblico a muoversi nel suono e in ciò che il suono, nel buio, farà scaturire negli ascoltatori.

Suono e oscurità sono al centro del live che OZMOTIC porta in un contesto inedito: il buio diventa quindi il negativo attraverso il quale leggere la realtà e in cui cercare nuove prospettive. Ma anche il luogo, non fisico, dal quale individuare l’origine della luce.

