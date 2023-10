XXII EstOvest Festival: torna la kermesse diffusa in tutto il Piemonte tra musica classica e ritmi futuri

Torna dal 19 ottobre al 5 novembre EstOvest Festival e sarà divisa in tre episodi in diversi luoghi del Piemonte.

"Tecnicamente io e il mio team siamo degli organizzatori, ma quest'anno intendiamo l'organizzazione del festival come un ampliamento dell'evento-ha dichiarato il direttore artistico Claudio Pasceti-In questi festival non sarà presente solo musica per la musica, ma diventerà uno strumento per parlare anche di altro".