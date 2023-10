A ‘Escursioni familiari” partecipano 4800 genitori piemontesi

La Regione Piemonte ha promosso e realizzato un percorso di sostegno alla genitorialità e all’esercizio del ruolo educativo. Questo programma, chiamato ‘Escursioni familiari’, è stato articolato in 13 edizioni tra giugno 2023 e maggio 2023 e ha registrato 4 mila partecipanti ai 75 incontri online e 800 partecipanti alle 1276 ore di formazione laboratoriale in presenza”, ha spiegato l’assessore Chiara Caucino in quarta Commissione (presidente Alessandro Stecco), in risposta a una sollecitazione di Monica Canalis (Pd).

Durante la seduta l’assessore ha inoltre illustrato i programmi contenuti nel documento di economia e finanza regionale (Defr) 2024-2026.

In tema di adozioni internazionali, l’obiettivo sarà rendere possibile la permanenza dei bambini e degli adolescenti nell’ambito della famiglia di origine, o comunque nel paese di origine. Verranno attivati progetti di cooperazione in Burkina Faso, Colombia e Corea del Sud, mentre sono in corso contatti per avviare collaborazioni con Vietnam e Cambogia.

Per rispondere al bisogno di sicurezza, reinserimento e integrazione dei detenuti e dei loro familiari, verrà data particolare attenzione alle famiglie con figli minori e saranno attivati progetti di housing e inclusione sociale.

Gli altri programmi si concentreranno sugli interventi per le famiglie, consolidando i 49 centri piemontesi, sul potenziamento del servizio civile per i giovani a rischio esclusione, assistenza alle persone vittime di violenza, lotta allo spreco alimentare e contrasto alla povertà.

È intervenuto per chiarimenti sui programmi per i detenuti il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano.