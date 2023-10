Villa 4 del Curie-Levi di Collegno, riparati i controsoffitti danneggiati dalla pioggia

La Città metropolitana di Torino è intervenuta prontamente nella Villa 4 della sede di Collegno dell’Istituto Curie-Levi per sostituire i pannelli dei controsoffitti caduti a causa delle infiltrazioni avvenute nel tetto dopo che le grandinate delle ultime settimane hanno rotto alcune tegole.



Come noto, i controsoffitti delle scuole sono costituiti da pannelli leggeri che, quando si imbevono di acqua, si disfano senza creare situazioni di pericolo. I suddetti interventi di riparazione puntuali sono stati eseguiti nell'ambito dell'appalto di manutenzione ordinaria, ma viste le condizioni del tetto, sul quale si era intervenuti solo in parte nel 2005, quando la Città metropolitana aveva preso in carico l'edificio, sarà necessario programmare un intervento di manutenzione straordinaria più completo.



Anche l'edificio vicino (quello cosiddetto delle ex-cucine, in corso di acquisizione dall'ASL) è stato oggetto, in anni recentissimi, di lavori di rifacimento delle porzioni basse delle coperture e di revisione della parte alta, che però dovrà essere oggetto di un intervento più integrale non appena sarà possibile.

In entrambi i casi - Villa 4 ed ex-cucine - le coperture sono mantenute sotto controllo e assoggettate a interventi locali quando necessario.

“Nell'ambito della programmazione pluriennale” spiega la consigliera metropolitana Caterina Greco, delegata all’istruzione “saranno previsti i rifacimenti necessari, compatibilmente con i fondi investiti per la ristrutturazione di Villa 6, in corso di esecuzione”.