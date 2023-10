Tim Burton Mania: oltre 10 mila richieste per incontrare il regista di Nightmare Before Christmas

Non appena si è diffusa la notizia che Tim Burton sarebbe venuto in visita a Torino per la mostra a lui dedicata al Museo del Cinema, i fan torinesi hanno preso d’assalto i biglietti per la masterclass e per la proiezione organizzate per l’occasione.

Posti che sono andati sold out in poche ore.

“Abbiamo una sala da 450 posti, ma abbiamo ricevuto più di 10 mila richieste per incontrarlo via mail, sui social, non sapevamo come fare” così il direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano.

“Abbiamo pensato a questa alternativa del Violet Carpet” spiega.

Così, domani alle 18, il regista sfilerà sul tappeto viola davanti alla Mole Antonelliana e si concederà al pubblico per foto e autografi, per la prima volta in occasione di una mostra. Dopodiché domani terrà la masterclass al Cinema Massimo dove poi sarà proiettato il film Beetlejuice alla presenza dello stesso Tim Burton.

In mostra al Museo del cinema saranno invece tantissimi disegni, oggetti, pupazzi e una serie di 15 disegni preparatori della serie Mercoledì. “Volevamo che la mostre unisse diverse generazioni e volevamo qualcosa di inedito proprio per i giovani” conclude De Gaetano.