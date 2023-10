A Proxima, il festival della Sinistra, attesa anche Appendino: possibile alleanza in vista delle Regionali?

Al Bunker dal 19 al 21 ottobre si terrà Proxima, il festival di Sinistra Italiana e Sinistra Ecologista , quest'anno dedicato alla memoria di Michela Murgia. Tre giorni di interventi e dibattiti sui temi centrali per le due realtà politiche: clima, lavoro, pace, sanità e parità di genere. Il festival chiuderà le quattro tappe degli incontri nazionali di Sinistra Italiana e vedrà intervenire deputati, europarlamentari, consiglieri regionali non solo di Alleanza Verdi Sinistra ma anche di PD e Movimento 5 Stelle per una visione comune ai partiti di opposizione.



Sabato sera chiuderanno il festival i segretari nazionali di Sinistra Italiana e Europa Verde, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in un confronto su clima e lavoro dove sono previsti interventi video di Yolanda Diaz, vicepresidente e Ministra del lavoro spagnola; Manon Aubry, co-presidente del gruppo parlamentare europeo The Left; Ernest Urtasun, vicepresidente del gruppo parlamentare europeo dei Verdi; Carola Rackete, che ha deciso di candidarsi alle prossime europee col partito tedesco Die Linke.



Il primo giorno del festival è in programma un intervento della scrittrice croata Tea Hacic Vlahovic, che con la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti parlerà di sessismo e gig economy.



L'incontro tra Chiara Appendino e Chiara Gribaudo si sarebbe dovuto tenere alla festa dell'Unità di settembre, poi saltato per problemi di calendario. I temi in comune tra le due forze politiche ci sono, a partire dal salario minimo, e Pd e Sinistra Ecologista sperano di riuscire a trovare un accordo per sfidare Cirio. "Essere uniti è l'unico modo per provare a ribaltare il pronostico e sfidare la destra alle prossime elezioni regionali - ha commentato la consigliera comunale di Sinistra Ecologista Alice Ravinale - La serata di dibattiti di venerdì serve anche a fare vedere la vicinanza che c'è tra le opposizioni su alcuni temi".