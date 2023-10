Palazzo Civico compie 360 anni: il 14 e 15 ottobre apre le sale auliche al pubblico con il Fai

Il Palazzo Civico di Torino compie 360 anni e il 14 e 15 ottobre apre le sale auliche al pubblico in occasione delle Giornate Fai d'Autunno . Sabato e domenica si potranno effettuare visite di circa un'ora, ad accesso libero e a gruppi di trenta persone ogni venti minuti, a partire dalle 17.

Aperta Sala Musy e del Presidente del Consiglio

"Dopo il Covid - ha osservato la Presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo - si è tornati alla normalità per le visite al Comune: anzi siamo migliorati, con 7mila presenze ogni anno. Per il compleanno del Palazzo diamo la possibilità di visitare alcuni stanze inaccessibili come il mio ufficio e l'ex sala matrimoni dedicata ad Alberto Musy". Il percorso prevede poi il Cortile d'onore, lo Scalone Monumentale, la Sala Marmi, la Sala delle Congregazioni e la Sala Rossa.