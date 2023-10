Come far crescere sano il tuo bambino: falsi miti da sfatare

La bassa statura è principalmente legata a un problema dell’ormone della crescita. Falso! Una delle cause più frequenti è un malassorbimento alimentare, quello per esempio legato alla celiachia, che, deve essere esclusa in prima battuta, perché l’alterazione della crescita può rientrare con l’alimentazione corretta.

Le ragazze dopo il primo ciclo mestruale non crescono più. Falso! Dopo il primo ciclo la crescita continua mediamente di 5-6 centimetri. Se il ciclo è precoce può proseguire ancora fino anche a 10 centimetri.

Sono alcuni dei falsi miti e credenze errate su una corretta crescita dei bambini che saranno sfatate durante la V edizione di SaluTO Torino. Medicina e Benessere, che si tiene questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 ottobre al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica 25. In particolare domenica mattina, alle ore 10.30, durante l’incontro Come cresce e si sviluppa il tuo bambino, Luca Marozio, professore di Ginecologia e ostetricia e Luisa De Sanctis, professoressa di Pediatria dell’Università degli Studi di Torino, insieme a Maria Cristina Ghigo, biologa, nutrizionista sportiva e delle malattie metaboliche affronteranno i temi principali di cui tener conto per seguire con cura la crescita in salute dei bambini.